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Операционная прибыль телекомпании Sky упала на 9% из-за покупки прав на показ АПЛ
Операционная прибыль европейской телекомпании Sky упала на 9% из-за покупки прав на показ Английской футбольной премьер-лиги (АПЛ), передает Reuters.
Sky приобрела права на показ матчей АПЛ в течение трех сезонов (2016-2019) за 5,1 миллиарда фунтов.
Сообщается, что прибыль телевещателя по итогам первой половины текущего финансового года составила 679 миллионов фунтов, что на 9% ниже аналогичного показателя в прошлом отчетном периоде.
Sky приобрела права на показ матчей АПЛ в течение трех сезонов (2016-2019) за 5,1 миллиарда фунтов.
Сообщается, что прибыль телевещателя по итогам первой половины текущего финансового года составила 679 миллионов фунтов, что на 9% ниже аналогичного показателя в прошлом отчетном периоде.
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