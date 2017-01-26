Операционная прибыль телекомпании Sky упала на 9% из-за покупки прав на показ АПЛ

Операционная прибыль европейской телекомпании Sky упала на 9% из-за покупки прав на показ Английской футбольной премьер-лиги (АПЛ), передает Reuters.



Sky приобрела права на показ матчей АПЛ в течение трех сезонов (2016-2019) за 5,1 миллиарда фунтов.



Сообщается, что прибыль телевещателя по итогам первой половины текущего финансового года составила 679 миллионов фунтов, что на 9% ниже аналогичного показателя в прошлом отчетном периоде.