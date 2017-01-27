Уэйн Раутледж продлил контракт с "Суонси"

Полузащитник "Суонси" Уэйн Раутледж продлил контракт с клубом, информирует официальный сайт команды.



Новое соглашение игрока с "лебедями" рассчитано до 2019 года. В нынешнем сезоне футболист провёл за команду всего 21 матч и забил 2 гола.