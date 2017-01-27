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Иско: верю в "Реал" и в то, что мы способны играть лучше

Полузащитник "Реала" Иско прокомментировал поражение команды по сумме двух встреч в кубке Испании от "Сельты" (1:2; 2:2).

"Мы надеялись выиграть три трофея в конце сезона. Теперь же нам нужно настроится на чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Я верю в команду и в то, что мы способны играть лучше", - цитирует Иско Marca.
Теги: Иско Реал
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