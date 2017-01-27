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Денис Глушаков: в "Спартаке" меня не боятся, но "напихать" могу

Капитан "Спартака" Денис Глушаков рассказал о своей роли в стане красно-белых "красно-белых".

"Боятся ли меня партнеры по команде? Да нет, я же не злодей какой-то, и между нами какой-то разницы нет. У нас дружный коллектив, и я могу только что-то подсказать более молодым ребятам или даже тем, кто постарше.

Нет такого, чтобы бить кого-то или ругать - просто деловой рабочий подсказ. Вот слово "напихать" - да, про меня", - цитирует Глушакова "Матч ТВ".
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 00:21
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