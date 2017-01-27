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ЦСКА пошутил над Витиньо, назвав его "Лысиньо" (фото)

ЦСКА в официальном твиттере опубликовал фотографию нападающего Витиньо с новой стрижкой.

"Как вам новый стиль Лысиньо?" - пошутила пресс-служба армейцев.

Напомним, ЦСКА с 26 января находится на зимнем сборе в испанском Кампоаморе.

ЦСКА пошутил над Витиньо, назвав его "Лысиньо" (фото)

ЦСКА пошутил над Витиньо, назвав его "Лысиньо" (фото)
Теги: ЦСКА Витиньо
Сегодня, 00:32
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5
(2)
№5 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 00:50) #
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  •  (2)

расисты
Регистрация: 29.03.2013
№4 Написал: Больной Бутырский Хутор (Сегодня, 00:49) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: fd65
Долбоинье...

Поживем-увидим.
Не говори "гоп"
Регистрация: 4.04.2008
№3 Написал: fd65 (Сегодня, 00:40) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Долбоинье...
Регистрация: 3.12.2016
№2 Написал: Больной Бутырский Хутор (Сегодня, 00:40) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
А лысым-то и не признать.
Кстати, шутка достойная дошкольной группы детсада. Надо гнать взашей автора из пресс-службы. Интеллект на уровне амебы.
Регистрация: 4.04.2008
№1 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 00:36) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
шутки шутками,но когда купят напа блеать?
Регистрация: 20.08.2015
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