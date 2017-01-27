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Рио Фердинанд: у Руни тело 40-летнего человека, он знает, когда нужно остановиться

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что 31-летний хавбек манкунианцев Уэйн Руни выглядит старше своих лет.

"У Руни тело 40-летнего человека. Его статистика в большинстве игр показывает, что он пробегает меньше всех.

Конечно, это огромное достижение - преодолеть рубеж в 250 голов, но вы не можете играть дольше, чем позволяет ваше тело. Руни знает, когда нужно будет остановиться", - цитирует Фердинанда The Telegraph.
Теги: Руни Фердинанд Манчестер Юнайтед
Сегодня, 00:42
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