Рио Фердинанд: у Руни тело 40-летнего человека, он знает, когда нужно остановиться

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что 31-летний хавбек манкунианцев Уэйн Руни выглядит старше своих лет.



"У Руни тело 40-летнего человека. Его статистика в большинстве игр показывает, что он пробегает меньше всех.



Конечно, это огромное достижение - преодолеть рубеж в 250 голов, но вы не можете играть дольше, чем позволяет ваше тело. Руни знает, когда нужно будет остановиться", - цитирует Фердинанда The Telegraph.