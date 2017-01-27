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"Халл Сити" благодаря голу Ниасса переиграл "МЮ", но не прошел в финал Кубка Лиги

"Халл Сити" добился победы над "Манчестер Юнайтед" в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги. Первый матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Юнайтед".

Кубок Англии. 1/2 финала

"Халл Сити" - "Манчестер Юнайтед" - 2:1

Голы: Хаддлстоун, 35, Погба, 66, Ниасс, 85


"Халл Сити": Маршалл, Тимон, Магир, Доусон, Мейлер, Хаддлстоун, Малони (Эвандро, 64), Клукас, Боуэн (Маркович, 59), Диоманде (Эрнандес, 70), Ниасс

"Манчестер Юнайтед": Хеа, Дармиан, Рохо, Джонс, Смоллинг, Кэррик, Лингард (Руни, 79), Эррера, Погба, Ибрагимович, Рашфорд (Феллайни, 90+2)

Предупреждения: Джонс, 11, Рохо, 87
Теги: Манчестер Юнайтед Халл Сити
Сегодня, 01:11
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