"Барселона" разгромила "Реал Сосьедад" и вышла в полуфинал Кубка Испании

В ответном матче четвертьфинала Кубка Испании "Барселона" разгромила "Реал Сосьедад" . Так как в первой встрече команд каталонцы также выиграли со счетом 1:0, то подопечные Луиса Энрике прошли в следующую стадию турнира.



Кубок Испании. 1/4 финала



"Барселона" - "Реал Сосьедад" - 5:2



Гол: Денис Суарес, 18, 84, Месси, 58, Хуанми,66, Cуарес, 67, Виллиан, 72, Туран, 82



"Барселона": Силлессен - Умтити, Пике, Альба, Маскерано, (Ракитич, 70), - Суарес, Серджи Роберто, Андре Гомеш, (Видаkmб 77), - Неймар, (Туран, 73), Месси, Суарес.



"Реал Сосьедад": Рульи - Навас, Берчиче, Элустондо, Мартинес - Сурутуса, Ильярраменди, Вела, (Хуанми, 59), Прието, (Каналес, 61), Ойарсабаль - Виллиан Жозе.