Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Барселона" разгромила "Реал Сосьедад" и вышла в полуфинал Кубка Испании

В ответном матче четвертьфинала Кубка Испании "Барселона" разгромила "Реал Сосьедад" . Так как в первой встрече команд каталонцы также выиграли со счетом 1:0, то подопечные Луиса Энрике прошли в следующую стадию турнира.

Кубок Испании. 1/4 финала

"Барселона" - "Реал Сосьедад" - 5:2

Гол: Денис Суарес, 18, 84, Месси, 58, Хуанми,66, Cуарес, 67, Виллиан, 72, Туран, 82

"Барселона": Силлессен - Умтити, Пике, Альба, Маскерано, (Ракитич, 70), - Суарес, Серджи Роберто, Андре Гомеш, (Видаkmб 77), - Неймар, (Туран, 73), Месси, Суарес.

"Реал Сосьедад": Рульи - Навас, Берчиче, Элустондо, Мартинес - Сурутуса, Ильярраменди, Вела, (Хуанми, 59), Прието, (Каналес, 61), Ойарсабаль - Виллиан Жозе.
Теги: Барселона Реал Сосьедад
Сегодня, 01:20
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.