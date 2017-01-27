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Ветераны "Кубани" попросили администрацию Краснодарского края спасти клуб от банкротства
Ветераны "Кубани" обратились к главе администрации Краснодарского края с открытым письмом.
"Уважаемый Вениамин Иванович!
В настоящее время одной из самых тревожных и обсуждаемых тем среди жителей нашего Края и всей России является вопрос дальнейшего существования футбольного клуба «Кубань». В складывающейся ситуации ветераны легендарной команды посчитали необходимым выступить к Вам с обращением. Это письмо адресовано Вам как к Главе региона, и как к человеку, который, уверены, сделает все возможное, чтоб исправить критическое положение дел.
25-го января Вы выступили перед студентами Кубанского Государственного Университета, где ответили на вопрос относительно возможного развития событий в судьбе родного нам и сотням тысяч кубанцев клуба. Вы обозначили размер долгов «Кубани» и сообщили, что новый инвестор Мишель ЛИТВАК не готов заниматься проектом, пока не будут погашены эти долги. Также Вы отметили, что найти людей, которые были бы готовы снять обязательства перед кредиторами, крайне проблематично.
Мы глубоко разочарованы текущим положением «Кубани» и опасаемся, что ситуация ведёт к ликвидации клуба как юридического лица. На встрече со студентами Вы сообщили, что не допустите расформирования команды, однако Регламент РФС указывает на то, что в случае банкротства клубу будет запрещено в течение, как минимум, двух лет использовать историческое название и эмблему. Иными словами, накануне 90-летия «Кубани» желто-зеленая армия рискует лишиться неотъемлемой части своей души и всей жизни!
Перед началом текущего сезона нынешним руководством клуба были обозначены цели и ближайшие перспективы «Кубани». От Администрации Края, как основного акционера, был назначен куратор в лице вице-губернатора Андрея КОРОБКИ. Он сформировал менеджмент клуба, и на одной из пресс-конференций накануне старта Первенства декларировал о высоких амбициях «Кубани» на ближайшее время. Даже озвучивался предполагаемый бюджет клуба на сезон – порядка полутора миллиардов рублей. Также руководством было объявлено о создании новой боеспособной команды, которая решит задачу возвращения жёлто-зеленых в число лучших коллективов страны.
Но время показало, что действия куратора и назначенных им управленцев не только не принесли успех, но и усугубили крайне тяжелое положение «Кубани». Команда пополнилась довольно дорогими и высокооплачиваемыми футболистами и тренерами, однако вместо борьбы за высокие места обеспокоена сохранением «прописки» в Футбольной национальной лиге. Спортивные результаты, наверняка, прямо связаны с финансовым состоянием клуба. И, как всем уже известно, состояние это также крайне ухудшилось за последние месяцы.
В связи с этим, мы вынуждены констатировать, что нынешнее руководство клуба не смогло решить поставленные, в том числе, и Вами, задачи. Развитие событий говорит о том, что только Ваш личный авторитет и патриотизм оставляет надежду на сохранение целостной истории «Кубани». После Вашего общения со студентами в социальных сетях интернета начала набирать ход акция #ЖивиКубань. Бывшие игроки клуба, известные персоны, заслуженные ветераны и просто болельщики выражают надежду, что «Кубань» действительно будет жить!
Мы верим, что еще не поздно исправить ошибки! И просим Вас, Вениамин Иванович, от лица многочисленных ветеранов футбольного клуба «Кубань» сделать все возможное, чтобы спасти команду от гибели!", - говорится в открытом письме.
Под текстом открытого письма оставили свои подписи бывшие футболисты "Кубани".
Greenmile
"Уважаемый Вениамин Иванович!
В настоящее время одной из самых тревожных и обсуждаемых тем среди жителей нашего Края и всей России является вопрос дальнейшего существования футбольного клуба «Кубань». В складывающейся ситуации ветераны легендарной команды посчитали необходимым выступить к Вам с обращением. Это письмо адресовано Вам как к Главе региона, и как к человеку, который, уверены, сделает все возможное, чтоб исправить критическое положение дел.
25-го января Вы выступили перед студентами Кубанского Государственного Университета, где ответили на вопрос относительно возможного развития событий в судьбе родного нам и сотням тысяч кубанцев клуба. Вы обозначили размер долгов «Кубани» и сообщили, что новый инвестор Мишель ЛИТВАК не готов заниматься проектом, пока не будут погашены эти долги. Также Вы отметили, что найти людей, которые были бы готовы снять обязательства перед кредиторами, крайне проблематично.
Мы глубоко разочарованы текущим положением «Кубани» и опасаемся, что ситуация ведёт к ликвидации клуба как юридического лица. На встрече со студентами Вы сообщили, что не допустите расформирования команды, однако Регламент РФС указывает на то, что в случае банкротства клубу будет запрещено в течение, как минимум, двух лет использовать историческое название и эмблему. Иными словами, накануне 90-летия «Кубани» желто-зеленая армия рискует лишиться неотъемлемой части своей души и всей жизни!
Перед началом текущего сезона нынешним руководством клуба были обозначены цели и ближайшие перспективы «Кубани». От Администрации Края, как основного акционера, был назначен куратор в лице вице-губернатора Андрея КОРОБКИ. Он сформировал менеджмент клуба, и на одной из пресс-конференций накануне старта Первенства декларировал о высоких амбициях «Кубани» на ближайшее время. Даже озвучивался предполагаемый бюджет клуба на сезон – порядка полутора миллиардов рублей. Также руководством было объявлено о создании новой боеспособной команды, которая решит задачу возвращения жёлто-зеленых в число лучших коллективов страны.
Но время показало, что действия куратора и назначенных им управленцев не только не принесли успех, но и усугубили крайне тяжелое положение «Кубани». Команда пополнилась довольно дорогими и высокооплачиваемыми футболистами и тренерами, однако вместо борьбы за высокие места обеспокоена сохранением «прописки» в Футбольной национальной лиге. Спортивные результаты, наверняка, прямо связаны с финансовым состоянием клуба. И, как всем уже известно, состояние это также крайне ухудшилось за последние месяцы.
В связи с этим, мы вынуждены констатировать, что нынешнее руководство клуба не смогло решить поставленные, в том числе, и Вами, задачи. Развитие событий говорит о том, что только Ваш личный авторитет и патриотизм оставляет надежду на сохранение целостной истории «Кубани». После Вашего общения со студентами в социальных сетях интернета начала набирать ход акция #ЖивиКубань. Бывшие игроки клуба, известные персоны, заслуженные ветераны и просто болельщики выражают надежду, что «Кубань» действительно будет жить!
Мы верим, что еще не поздно исправить ошибки! И просим Вас, Вениамин Иванович, от лица многочисленных ветеранов футбольного клуба «Кубань» сделать все возможное, чтобы спасти команду от гибели!", - говорится в открытом письме.
Под текстом открытого письма оставили свои подписи бывшие футболисты "Кубани".
Greenmile
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