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Квинси Промес: Глушаков признался, что в детстве воровал? Я не люблю говорить о своем прошлом

Нападающий "Спартака" Квинси Промес рассказал о трудностях в начале своей профессиональной карьеры.

– Недавно Глушаков признался, что в детстве воровал.

– Серьёзно? Глушаков?

– Да.

– А полиция интервью видела?

– Наверняка. У вас ведь тоже было тяжёлое детство.

– Я не люблю говорить о прошлом. Есть вещи, которыми я не горжусь. Не хочу, чтобы истории превращались в нечто большее, чем было на самом деле. В любом случае мой характер сформировался тогда. Как ты выстраиваешь отношения с соседями. Как добиваешься уважения. Всё начинается с улицы. Нужно драться за то, что тебе нужно.

– Вас выгнали из академии "Аякса" из-за вашего поведения. Что именно вы сделали?

– Нужно совершить ошибки, чтобы понимать где добро, а где зло. Я был популярен в школе. Мне казалось, что всё делал хорошо и вообще я лучший в футболе. Зачем мне ходить в школу, если у меня всё есть? Когда "Аякс" меня выгнал, то наступила реальность. Я оказался на улице. Без денег, без мечты. В тот момент я и осознал, где я на самом деле и что мне необходимо делать.

– Как долго длился этот период?

– 1,5 года. У меня тогда был опасный возраст – 16 лет. Когда меня убрали из "Аякса", я вообще бросил играть в футбол. Потом понял, что должен измениться и трудиться. Пришлось изменить свои привычки, начать слышать людей, учиться у них. Без "Аякса" мне потребовалось заново искать путь наверх. Моей ключевой ошибкой была уверенность в том, что я звезда. Очевидно, что таковым я был лишь в воображении.

Чемпионат
Теги: Спартак Промес
Сегодня, 02:18
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