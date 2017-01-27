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К Габриэлю Обертану из "Анжи" проявляют интерес "Кристал Пэлас" и "Легия"

Полузащитник "Анжи" Габриэль Обертан может в ближайшее время сменить клуб, передает France Football.

Сообщается, что в связи с изменениями внутреннего курса махачкалинского клуба, 27-летний французский игрок покинет "Анжи" на правах свободного агента.

Также отмечается, что интерес к Обертану проявляет "Кристал Пэлас", "Легия", АЕК и "Бурсаспор".
Теги: Анжи
Сегодня, 02:28
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