К Габриэлю Обертану из "Анжи" проявляют интерес "Кристал Пэлас" и "Легия"

Полузащитник "Анжи" Габриэль Обертан может в ближайшее время сменить клуб, передает France Football.



Сообщается, что в связи с изменениями внутреннего курса махачкалинского клуба, 27-летний французский игрок покинет "Анжи" на правах свободного агента.



Также отмечается, что интерес к Обертану проявляет "Кристал Пэлас", "Легия", АЕК и "Бурсаспор".