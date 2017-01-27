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"Бенфика" не смогла выйти в финал Кубка португальской лиги
"Бенфика" в гостях уступила клубу "Морейренсе" и не смогла выйти в финал Кубка португальской лиги. Соперником "Морейренсе" в финале турнира станет "Брага", которая ранее разгромила "Виторию" из Сетубала (3:0).
Кубок португальской лиги. 1/2 финала
"Морейренсе" - "Бенфика" - 3:1
Голы: Драме 46, Боатенга 54, 71 - Сальвио, 6
Кубок португальской лиги. 1/2 финала
"Морейренсе" - "Бенфика" - 3:1
Голы: Драме 46, Боатенга 54, 71 - Сальвио, 6
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