"Бенфика" не смогла выйти в финал Кубка португальской лиги

"Бенфика" в гостях уступила клубу "Морейренсе" и не смогла выйти в финал Кубка португальской лиги. Соперником "Морейренсе" в финале турнира станет "Брага", которая ранее разгромила "Виторию" из Сетубала (3:0).



Кубок португальской лиги. 1/2 финала



"Морейренсе" - "Бенфика" - 3:1



Голы: Драме 46, Боатенга 54, 71 - Сальвио, 6

