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"Бенфика" не смогла выйти в финал Кубка португальской лиги

"Бенфика" в гостях уступила клубу "Морейренсе" и не смогла выйти в финал Кубка португальской лиги. Соперником "Морейренсе" в финале турнира станет "Брага", которая ранее разгромила "Виторию" из Сетубала (3:0).

Кубок португальской лиги. 1/2 финала

"Морейренсе" - "Бенфика" - 3:1

Голы: Драме 46, Боатенга 54, 71 - Сальвио, 6
Теги: Бенфика
Сегодня, 02:39
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