Жозе Моуринью: мы вышли в финал, больше говорить ничего не хочу

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал выход своей команды в финал Кубка лиги. "МЮ" уступил "Халл Сити" (1:2), однако первый матч "красные дьяволы" выиграли со счетом 2:0.



"Поздравляю игроков, это был трудный путь к финалу, и мы достигли цели! Больше ничего говорить не хочу. На скамейке я вел себя хорошо, поводов для наказания не давал. Поэтому, возможно, будет достаточно слов...", - приводит слова Моуринью ВВС.