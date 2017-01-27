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Алан Дзагоев: в ЦСКА я не считаю себя звездой

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, кого считает звездой в ЦСКА.

- Не посещают мысли, что приходится играть в клубе, где лучших продают, новых почти не покупают, а вы единственная звезда?

- Я не считаю себя звездой (улыбается). И вообще, у нас много сильных игроков осталось – и Марио Фернандес в ЦСКА давно, и Понтус Вернблум. Вот они — звёзды. Муса, Думбия, Вагнер – тоже. У Вагнера свой путь был, Думбия с Мусой заслужили право поиграть в Европе. Искренне болею сейчас за Ахмеда. Он молодец. Я рад находиться в ЦСКА, но своего желания попробовать себя за рубежом никогда не скрывал. Нужно работать и ждать шанса, — ц1 Дзагоева "Чемпионат".
Теги: Дзагоев ЦСКА
Сегодня, 08:49
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№4 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 11:25) #
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online

Правильно, что не считаешь себя звездой: это наш удел, болельщиков тебя считать таковым. И то, что сохраняешь верность клубу, хотя тебе предлагали гораздо больше... Алан, дай Бог тебе в помощь


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№3 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 11:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
Я понимаю Семак был звездой, Тихонов, Лоськов, Титов...
Дзагоев блеснул 1-2 сезона и затух.
А должен был стать лидером сборной. Но не стал.
А столько надежд на него все возлагали.

Что правда считает себя звездой?


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Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 10:48) #
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Странно как то. А кто нибудь вообще считает его звездой?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: solig65 (Сегодня, 10:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да какая ты звезда...так ..пятая вода на киселе
Регистрация: 21.07.2016
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