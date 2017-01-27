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Тина Канделаки: надеюсь, когда-нибудь мы еще посотрудничаем с Уткиным

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки ответила на вопрос, что надо сделать комментатору Василию Уткину, чтобы вернуться в систему телеканала.

"Советы Василия слушаю, читаю, очень внимательно к ним отношусь. Ему нравится роль советчика. Я не пропускаю ничего – это моя работа. Он человек, безусловно, талантливый, но выбрал роль свободного художника. Для многих комментаторов, которые у нас работают, он и по сей день остается учителем и старшим товарищем. Я к этому очень позитивно отношусь. Василий знает все адреса, пароли и явки – надеюсь, когда-нибудь мы с ним еще посотрудничаем.

А я – "телевизионное существо", меня лично не должны все любить. Это мне еще Роднянский сказал много лет назад. Я давно не ищу любви, симпатии и восхищения. Я принципиально ушла из профессии ведущей, в которой нелюбовь публики – это признак непрофессионализма. А ушла по простой причине: мне это перестало быть интересно.

В новой же роли мне важны только интересы канала. Как бы ко мне ни относились, мне все равно. Пусть хоть ненавидят, на здоровье. Если я вижу, что человек полезен для канала, я сделаю все, чтобы он у нас был. Моя победа – это победа "Матч ТВ", а не личная", – цитирует Канделаки "Чемпионат".
Теги: Канделаки Уткин
Сегодня, 08:55
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3
(1)
№3 Написал: khmel Питер (Сегодня, 10:24) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
В новой же роли мне важны только интересы канала...



Идиотка,для канала хорошо,когда его смотрят,а когда рулит скудоумная курица,существо далёкое от спорта,что можно ожидать!!!!!Чемпионат Китая она надумала показывать!!!!Ну ну,так держать!!!
Регистрация: 12.08.2012
№2 Написал: nedva Russia (Сегодня, 09:14) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
...Пусть хоть ненавидят, на здоровье...

Эту фразу на русском языке построила руководитель центрального канала. Браво!
Регистрация: 23.11.2009
№1 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 09:08) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Как бы ко мне ни относились, мне все равно. Пусть хоть ненавидят, на здоровье.

Ну да, сделать какашку и дальше ее размазывать - это признак профессионализма. А зачем кого-то слушать? Они же идиоты, все равно не поймешь, что им идиотам надо.
Так что буду делать то, в чем них.я не разбираюсь и пох.й, что меня все не любят.
Главное мне хорошо.


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Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
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