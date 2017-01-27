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Тина Канделаки: надеюсь, когда-нибудь мы еще посотрудничаем с Уткиным
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки ответила на вопрос, что надо сделать комментатору Василию Уткину, чтобы вернуться в систему телеканала.
"Советы Василия слушаю, читаю, очень внимательно к ним отношусь. Ему нравится роль советчика. Я не пропускаю ничего – это моя работа. Он человек, безусловно, талантливый, но выбрал роль свободного художника. Для многих комментаторов, которые у нас работают, он и по сей день остается учителем и старшим товарищем. Я к этому очень позитивно отношусь. Василий знает все адреса, пароли и явки – надеюсь, когда-нибудь мы с ним еще посотрудничаем.
А я – "телевизионное существо", меня лично не должны все любить. Это мне еще Роднянский сказал много лет назад. Я давно не ищу любви, симпатии и восхищения. Я принципиально ушла из профессии ведущей, в которой нелюбовь публики – это признак непрофессионализма. А ушла по простой причине: мне это перестало быть интересно.
В новой же роли мне важны только интересы канала. Как бы ко мне ни относились, мне все равно. Пусть хоть ненавидят, на здоровье. Если я вижу, что человек полезен для канала, я сделаю все, чтобы он у нас был. Моя победа – это победа "Матч ТВ", а не личная", – цитирует Канделаки "Чемпионат".
"Советы Василия слушаю, читаю, очень внимательно к ним отношусь. Ему нравится роль советчика. Я не пропускаю ничего – это моя работа. Он человек, безусловно, талантливый, но выбрал роль свободного художника. Для многих комментаторов, которые у нас работают, он и по сей день остается учителем и старшим товарищем. Я к этому очень позитивно отношусь. Василий знает все адреса, пароли и явки – надеюсь, когда-нибудь мы с ним еще посотрудничаем.
А я – "телевизионное существо", меня лично не должны все любить. Это мне еще Роднянский сказал много лет назад. Я давно не ищу любви, симпатии и восхищения. Я принципиально ушла из профессии ведущей, в которой нелюбовь публики – это признак непрофессионализма. А ушла по простой причине: мне это перестало быть интересно.
В новой же роли мне важны только интересы канала. Как бы ко мне ни относились, мне все равно. Пусть хоть ненавидят, на здоровье. Если я вижу, что человек полезен для канала, я сделаю все, чтобы он у нас был. Моя победа – это победа "Матч ТВ", а не личная", – цитирует Канделаки "Чемпионат".
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