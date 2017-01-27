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Защитник "Александрии" может быть дисквалифицирован на 4 года за допинг

Защитнику "Александрии" Станиславу Микицею грозит длительная дисквалификация до четырех лет. Допинг-проба 27-летнего футболиста дала положительный результат.

Как сообщает "Сегодня", в крови Микицея обнаружено запрещенное вещество, содержащееся в препарате для лечения гипертонии. Этот препарат стимулирует сердечную деятельность.

В Федерации футбола Украины рассказали, что соответствующие документы поступили из УЕФА.

Сроки наказания игрока будут зависеть от того, как запрещенное вещество попало в его организм. Если Микицей согласится, что принимал препарат и пойдет навстречу в расследовании причин использования допинга, то его ожидает двухлетняя дисквалификация.

В случае отрицания приема запрещенных препаратов и положительных результатов повторных проб, срок дисквалификации может составить четыре года. Если такой препарат игроку от повышенного давления прописал врач, то срок дисквалификации может быть менее двух лет.
Сегодня, 09:19
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