Диего Марадона: в своей жизни я не видел футболиста уровня Лионеля Месси

Легенда аргентинского футбола Диего Марадона высказался об игре нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.



"Терпеть не могу людей, которые не ценят Лионеля. И еще приводят в качестве аргумента то, что он не выиграл чемпионат мира. В жизни не видел ни одного футболиста уровня Месси", - цитирует Марадону TyC Sports.