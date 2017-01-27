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Диего Марадона: в своей жизни я не видел футболиста уровня Лионеля Месси

Легенда аргентинского футбола Диего Марадона высказался об игре нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

"Терпеть не могу людей, которые не ценят Лионеля. И еще приводят в качестве аргумента то, что он не выиграл чемпионат мира. В жизни не видел ни одного футболиста уровня Месси", - цитирует Марадону TyC Sports.
Теги: Месси Марадона
Сегодня, 09:40
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(1)
№4 Написал: chpockman Хвастовичи (Сегодня, 11:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
в своё время Марадона тоже выделялся из общего числа футболистов... помню его игру... мы ловили иностранные каналы.. чтоб смотреть как он играл в Наполи... в каждом дворе был свой "Марадона".... это был такой же идол... как Месси сейчас... игроков много... а их люди будут помнить всегда.... Удачи и успехов обоим!!!)))))
Регистрация: 21.10.2013
№3 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:18) #
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Только слепой может не оценить всю гениальность Лионеля!


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 10:04) #
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  •  (2)

Месси уникум !
Регистрация: 27.07.2016
№1 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 09:45) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Кокорин в зените пыоит,уровень высочайший!
Регистрация: 3.11.2016
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