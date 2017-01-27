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"Оренбург" подписал Михала Дюриша за 600 тысяч евро

Трансфер нападающего Михала Дюриша, который перешел из "Виктории Пльзень", обошелся "Оренбургу" в 1,5 млн крон (почти € 600 тыс.), а соглашение с 28-летним игроком было подписано на три года.

Зарплата футболиста составит € 56 тыс. в месяц, информирует "Чемпионат" со ссылкой на ISport.cz.

Новичок "Оренбурга" дебютировал за сборную Словакии в 2012 году, провёл 34 матча и забил четыре мяча.
Теги: Оренбург
Сегодня, 09:44
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(0)
№3 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 10:48) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Факел»
Самый дорогой игрок в истории Газовика. А вдруг не заиграет? По мне так лучше 4 Прудниковых купить, чем одного подобного игрока.


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№2 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 09:57) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ливерпуль»
И вот нахрена козе баян? А потом письма пишут, поможите люди добрые


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 09:48) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
эхххх, а нам и подобное не грозит
так что надеюсь Чалов и Жамалетдинов проявят себя (может это даже и в плюс)


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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