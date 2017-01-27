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Микаэль Крон-Дели успешно перенёс операцию
Микаэль Крон-Дели успешно перенёс операцию
"Оренбург" подписал Михала Дюриша за 600 тысяч евро
Трансфер нападающего Михала Дюриша, который перешел из "Виктории Пльзень", обошелся "Оренбургу" в 1,5 млн крон (почти € 600 тыс.), а соглашение с 28-летним игроком было подписано на три года.
Зарплата футболиста составит € 56 тыс. в месяц, информирует "Чемпионат" со ссылкой на ISport.cz.
Новичок "Оренбурга" дебютировал за сборную Словакии в 2012 году, провёл 34 матча и забил четыре мяча.
Зарплата футболиста составит € 56 тыс. в месяц, информирует "Чемпионат" со ссылкой на ISport.cz.
Новичок "Оренбурга" дебютировал за сборную Словакии в 2012 году, провёл 34 матча и забил четыре мяча.
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