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Самюэль Это'О: футболка "Амкара" - это был подарок на день рождения

Нападающий "Антальяспора" Самюэль Это'О прокомментировал фотографию, которая появилась вчера в официальном твиттере пермского клуба.

Камерунский футболист рассказал, что встретился с представителями "Амкара" в ресторане турецкого города Анталья, где команда проводит сборы. Камерунец знаком с наставником пермяков Гаджи Гаджиевым, под руководством которого выступал в "Анжи".

"Это просто подарок на мой день рождения, в марте мне исполнится 36 лет", – написал Это'О в Инстаграме.
Теги: Это’О Амкар
Сегодня, 09:48
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