Диего Лопес стал главным тренером "Палермо"

Уругвайский специалист Диего Лопес стал новым наставником "Палермо", передает сайт итальянского клуба.Контракт с тренером подписан до июня 2018 года. Лопес имеет опыт работы с "Кальяри" и "Болоньей".Ранее Эудженио Корини после поражения от "Интера" (0:1) на своем поле в 21-м туре чемпионата Италии подал в отставку с поста главного тренера "Палермо".