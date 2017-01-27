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Диего Лопес стал главным тренером "Палермо"

Уругвайский специалист Диего Лопес стал новым наставником "Палермо", передает сайт итальянского клуба.

Контракт с тренером подписан до июня 2018 года. Лопес имеет опыт работы с "Кальяри" и "Болоньей".

Ранее Эудженио Корини после поражения от "Интера" (0:1) на своем поле в 21-м туре чемпионата Италии подал в отставку с поста главного тренера "Палермо".

Газета.ru
Теги: Палермо
Сегодня, 09:52
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