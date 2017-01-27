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"Шапекоэнсе" сыграл первый официальный матч после авиакатастрофы

"Шапекоэнсе" сыграли вничью с "Жоинвилем" в первом официальном матче после авиакатастрофы, в которой погибли большинство игроков и членов тренерского штаба клуба.

Встреча Кубка первой лиги, прошедшая на стадионе в Шапеко, завершилась со счетом 0:0. На 71-й минуте игры болельщики отдали дань памяти по 71 погибшему в авиакатастрофе. Следующее выступление "Шапекоэнсе" датировано 8 февраля.

Р-Спорт
Теги: Шапекоэнсе
Сегодня, 10:18
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