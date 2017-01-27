Африканский футболист не смог завязать шнурки на морозе (фото)

Нападающий Жуниор Зиндога проходит просмотр в шведском "Юргордене. Футболист из Зимбабве так замерз, что не смог завязать шнурки на бутсах во время товарищеского матча против "Васалундса" (2:0).На выручку 18-летнему африканцу пришел игрок соперников.