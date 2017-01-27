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Африканский футболист не смог завязать шнурки на морозе (фото)

Нападающий Жуниор Зиндога проходит просмотр в шведском "Юргордене. Футболист из Зимбабве так замерз, что не смог завязать шнурки на бутсах во время товарищеского матча против "Васалундса" (2:0).

На выручку 18-летнему африканцу пришел игрок соперников.

Африканский футболист не смог завязать шнурки на морозе (фото)


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Сегодня, 10:22
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№4 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 11:19) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
короче, просмотр не прошел
Регистрация: 16.03.2010
№3 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 11:10) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Вчера там была температура -1/0С.
Швеция - это не Россия.


Даже в Краснодаре -6-8С.
Не буду говорить, сколько там, где нормальная зима, а не краснодарская. :)


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Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
№2 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 11:00) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Кубань»
А на поле во время матча стоял шикарнейший колокольный перезвон)


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 10:28) #
  • 0
  •  (4)

не ходите африканцы в Щвецию гулять, там такие морозы
Регистрация: 20.04.2016
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