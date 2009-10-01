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Александр Кержаков не полетел в составе "Зенита" на сбор в Испанию

27 января сине-бело-голубые вылетели на тренировочные сборы в Испанию. Тренерский штаб вызвал на сборы 30 игроков:

Это Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Андрей Лунев, Егор Бабурин;

Игорь Смольников, Александр Анюков, Сергей Зуйков, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Никита Каккоев, Вукашин Йованович, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Евгений Чернов;

Леон Мусаев, Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Павел Могилевец, Жулиано, Данни, Даниил Лесовой, Роберт Мак, Олег Шатов, Йоан Молло;

Лука Джорджевич, Александр Кокорин, Артем Дзюба.

"Зенит" будет тренироваться в Аликанте с 27 января по 6 февраля и проведет пять контрольных матчей против "Волеренги", "Легии", "Одда", "Спарты" и "Оденсе".

ФК "Зенит"
Теги: Зенит
Сегодня, 10:30
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8
(1)
№8 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 11:25) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees
Цитата: ckorp
Цитата: vlees
Долетят интересно?
Это к чему?

Просто спросил.)всякое бывает,удачного полета зениту:)

Дегенерат, иногда нужно подумать, прежде чем ляпать всякую х*йню


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№7 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 11:20) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Отцепили Сашу изверги smiley
Регистрация: 2.02.2012
№6 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 11:03) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: rotor87
А где Саня Кержаков?

Биографию дописывает. Ему не до футбола.
Регистрация: 19.03.2010
№5 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 10:54) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Защитник "Челси" Бранислав Иванович, получивший разрешение от клуба на переговоры с "Зенитом", покинет лондонцев на бесплатной основе, сообщает Daily Mail. По информации "СЭ", игрок, известный в России по выступлению за "Локомотив", подпишет контракт с "Зенитом" сроком на 2,5 сезона. Его зарплата в клубе из Санкт-Петербурга составит 5 миллионов евро в год. В этом чемпионате Англии футболист нечасто появлялся на поле – 13 матчей, в семи из которых он выходил на замену, и поэтому не против сменить команду.


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№4 Написал: vlees (Сегодня, 10:42) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ckorp
Цитата: vlees
Долетят интересно?
Это к чему?

Просто спросил.)всякое бывает,удачного полета зениту:)
Регистрация: 12.01.2017
№3 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 10:40) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees
Долетят интересно?
Это к чему?
Регистрация: 9.11.2010
№2 Написал: vlees (Сегодня, 10:38) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Долетят интересно?
Регистрация: 12.01.2017
№1 Написал: rotor87 Волгоград (Сегодня, 10:36) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
А где Саня Кержаков?
Регистрация: 30.12.2015
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