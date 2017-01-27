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"Вест Бромвич" может помешать "Зениту" приобрести Бранислава Ивановича

"Вест Бромвич" может помешать "Зениту" заполучить защитника "Челси" Бранислава Ивановича, передает Daily Mail.

Согласно источнику, 32-летний футболист имел предложения о переходе в "Лестер", "Эвертон" и "Вест Хэм", но предпочел команду из Санкт-Петербурга. Теперь же на футболиста претендуют "дрозды", а сам серб по семейным обстоятельствам не хочет далеко уезжать от Лондона.

По информации "СЭ", Иванович подпишет контракт с "Зенитом" сроком на 2,5 сезона. Его зарплата в клубе из Санкт-Петербурга составит 5 миллионов евро в год.
Теги: Иванович Зенит
Сегодня, 10:58
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№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 11:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
Согласно источнику, 32-летний футболист имел предложения о переходе в "Лестер", "Эвертон" и "Вест Хэм", но предпочел команду из Санкт-Петербурга. Теперь же на футболиста претендуют "дрозды", а сам серб по семейным обстоятельствам не хочет далеко уезжать от Лондона.


Это какойто бред laughing
Регистрация: 22.09.2007
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