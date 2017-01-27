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Квинси Промес: сейчас не время уходить из "Спартака"
Форвард "Спартака" Квинси Промес подтвердил, что не собирается покидать московскую команду.
"Меня не беспокоят другие клубы. Только "Спартак". Это подтвердят те, кто меня знает. Жоржиньо Вейналдум анонсировал мой переход в "Ливерпуль"? Нет. Он просто сказал, что был бы не против моего прихода, что я ему нравлюсь как игрок. Мы общались с Вейналдумом, но не на тему трансфера. Фанаты "Спартака" видят, о ком все мои мысли. К чему вообще этот вопрос?
Обещаю ли, что зимой не уйду из "Спартака"? Я ничего не обещаю. Я просто не люблю, когда в моих словах сомневаются. Я сказал четко, что не уйду никуда, пока в "Спартаке" не случится что-то хорошее. На данный момент мы еще ничего не добились. Определенно сейчас не время уходить", - передает слова Промеса "Чемпионат".
"Меня не беспокоят другие клубы. Только "Спартак". Это подтвердят те, кто меня знает. Жоржиньо Вейналдум анонсировал мой переход в "Ливерпуль"? Нет. Он просто сказал, что был бы не против моего прихода, что я ему нравлюсь как игрок. Мы общались с Вейналдумом, но не на тему трансфера. Фанаты "Спартака" видят, о ком все мои мысли. К чему вообще этот вопрос?
Обещаю ли, что зимой не уйду из "Спартака"? Я ничего не обещаю. Я просто не люблю, когда в моих словах сомневаются. Я сказал четко, что не уйду никуда, пока в "Спартаке" не случится что-то хорошее. На данный момент мы еще ничего не добились. Определенно сейчас не время уходить", - передает слова Промеса "Чемпионат".
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