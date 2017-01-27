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"Челси" может отпустить Бранислава Ивановича в "Зенит" бесплатно

Защитник "Челси" Бранислав Иванович может достаться "Зениту" бесплатно, информирует Daily Mail. Лондонский клуб разрешил игроку обороны вести переговоры с сине-бело-голубыми.

Напомним, ранее сообщалось, что 32-летний сербский футболист близок к подписанию контракта с "Зенитом" сроком на 2,5 сезона и зарплатой 5 миллионов евро в год.
Теги: Зенит Иванович
Сегодня, 11:21
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№1 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 11:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
Не дурно так, 12,5 лямов на закате карьеры.
Посмотрим, сможет ли играть на нужном уровне.


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Регистрация: 10.03.2009
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