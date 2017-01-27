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"Локомотив" поздравил Романа Шишкина, которому исполняется 30 лет

"Локомотив" опубликовал на официальном сайте поздравления в адрес своего защитника Романа Шишкина.

"27 января день рождения отмечает защитник "Локомотива" Роман Шишкин. Мы поздравляем Романа с юбилеем! Желаем семейного счастья, богатырского здоровья, исполнения всех желаний и только положительных эмоций", - говорится в тексте поздравления.
Теги: Локомотив Шишкин
Сегодня, 11:44
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№3 Написал: паравоз (Сегодня, 13:30) #
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С Днем Рождения!
Здоровья и Удачи у Быков!
Регистрация: 20.08.2016
№2 Написал: Земляк Зёмы КБ-Гостевая (Сегодня, 13:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
а рожа до сих пор десятилетнего ребенка smile
Регистрация: 16.07.2011
№1 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 11:53) #
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Болеет за:
«Спартак»
Рома, с Днем Рождения!
Успехов в жизни и удачи!


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
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