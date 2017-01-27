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СМИ: Олег Иванов принял решение летом уйти из "Терека"
Полузащитник "Терека" Олег Иванов принял решение покинуть клуб по окончании сезона, когда у него истечет контракт, информирует "СЭ".
Сообщается, что 30-летний хавбек имеет предложения от "Локомотива" и "Трабзонспора". Не исключено, что летом россиянин окажется и в "Спартаке".
Сообщается, что 30-летний хавбек имеет предложения от "Локомотива" и "Трабзонспора". Не исключено, что летом россиянин окажется и в "Спартаке".
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