Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

СМИ: Олег Иванов принял решение летом уйти из "Терека"

Полузащитник "Терека" Олег Иванов принял решение покинуть клуб по окончании сезона, когда у него истечет контракт, информирует "СЭ".

Сообщается, что 30-летний хавбек имеет предложения от "Локомотива" и "Трабзонспора". Не исключено, что летом россиянин окажется и в "Спартаке".
Теги: Терек Иванов
Сегодня, 12:10
Напечатать
9
(0)
№9 Написал: DedMoroZ Россия (Сегодня, 12:44) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
Пирло ведь тоже не бегал, но одним пасом решал исход матча

А этот своим удалением тоже может решить - слишком уж много у него жёлтых и красных карточек. laughing
Регистрация: 12.02.2012
№8 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:38) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Батька
Хороший игрок, медленный конечно (в плане движения), но мышление, пасы на хорошем уровне .... была бы скорость играл бы в ТОП клубе Европы !!

ну тут как посмотреть
Пирло ведь тоже не бегал, но одним пасом решал исход матча


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№7 Написал: utekay Россия (Сегодня, 12:37) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Коням бы ко двору пришелся ...имхо


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№6 Написал: RJM555 (Сегодня, 12:37) #
  • 0
  •  (4)

myspartaksuperclub,
как можно сравнивать его с Самедовым - это совершенно разноплановые игроки если его поставить вместо Самедова он просто задохнется.
Регистрация: 28.02.2010
№5 Написал: Батька (Сегодня, 12:33) #
  • 0
  •  (0)

Хороший игрок, медленный конечно (в плане движения), но мышление, пасы на хорошем уровне .... была бы скорость играл бы в ТОП клубе Европы !!
Регистрация: 9.09.2016
№4 Написал: RJM555 (Сегодня, 12:33) #
  • +2
  •  (4)

Да кому он нужен.....этот тормоз, цену себе набивает агентские штучки ....я бы отпустил Терек без него намного лучше смотрится.
Регистрация: 28.02.2010
№3 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 12:29) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Не исключено, что летом россиянин окажется и в "Спартаке".

почему бы и нет. он моложе самедова и по игре лучше.


--------------------
болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:21) #
  • -1
  •  (5)

Исключительный игрок. Жалко что уже старый
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 12:19) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Не исключено, что летом россиянин окажется и в "Спартаке"

вроде не 1 апреля


--------------------
Black Fox -
Я думаю Дзюба в Баварии забивал бы не меньше Левандовски.
Регистрация: 26.10.2016
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.