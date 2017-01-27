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Источник: Роман Шишкин проходит медосмотр в "Краснодаре"

Защитник "Локомотива" Роман Шишкин проходит медицинский осмотр в "Краснодаре", информирует ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Краснодарский клуб планирует подписать с 29-летним защитником арендное соглашение до конца сезона. Подписи под контрактом должны быть поставлены в ближайшие дни.
Теги: Шишкин Краснодар
Сегодня, 12:42
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7
(0)
№7 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 14:04) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: FCSM78RUS
Из Локо все разбегаются...ппц

Кто все?


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№6 Написал: FCSM78RUS (Сегодня, 13:53) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Из Локо все разбегаются...ппц


--------------------
сезон 2016-2017
1. Спартак Москва
2. Краснодар
3. Ростов
4.
Регистрация: 11.10.2016
№5 Написал: РОМАНЫЧ МОСКВА (Сегодня, 13:29) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Это разные люди
Регистрация: 11.06.2016
№4 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 13:28) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sparwik53
Проторенная тропинка Спартак - Локомотив - Краснодар не зарастает.

Заберите туда же Макея,
один паспорт сколько стоит yum


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Black Fox -
Я думаю Дзюба в Баварии забивал бы не меньше Левандовски.
Регистрация: 26.10.2016
№3 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 13:05) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Проторенная тропинка Спартак - Локомотив - Краснодар не зарастает.
Регистрация: 20.03.2014
№2 Написал: Батька (Сегодня, 12:48) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: boralex
Краснодарский клуб планирует подписать с 29-летним защитником





"Локомотив" поздравил Романа Шишкина, которому исполняется 30 лет

laughing
Регистрация: 9.09.2016
№1 Написал: boralex саратов (Сегодня, 12:45) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Краснодарский клуб планирует подписать с 29-летним защитником





"Локомотив" поздравил Романа Шишкина, которому исполняется 30 лет


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ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010
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