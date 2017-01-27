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Агент: обмен Кришито на Раноккью невозможен

"Зенит" не собирается обменивать Доменико Кришито на защитника итальянского "Интера" Андреа Раноккью. Итальянский футболист сине-бело-голубых не покинет клуб в текущее трансферное окно, сообщил агент Андреа Д`Амико.

"Обмен Кришито на Раноккью невозможен, это только слухи. Доменико совершенно точно останется в "Зените" в это трансферное окно", - цитирует Д`Амико ТАСС.
Теги: Зенит Кришито Раноккия
Сегодня, 12:44
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4
(1)
№4 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:29) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
И слава богу!
Регистрация: 7.12.2016
№3 Написал: РоМаХаЯ Иркутск родной мой (Сегодня, 13:18) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Он в зените очень нужный игрок.


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ФК БАЙКАЛ, ФК ЗЕНИТ и наша сборная.
Регистрация: 17.06.2011
№2 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 13:04) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
"Corriere dello Sport" Раноккия ждет перехода в "Болонью"


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 12:45) #
  • -7
  •  (11)

Это типо куй на сосиску не меняют.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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