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Лоренцо Эбесилио перешел в кипрский АПОЭЛ (фото)

Полузащитник Лоренцо Эбесилио покинул "Анжи". 25-летний голландский футболист продолжит карьеру в чемпионате Кипра.

Контракт с Эбесилио до 2019 года подписал местный АПОЭЛ, информирует пресс-служба киприотов.

Ранее в АПОЭЛ перебрался другой футболист "Анжи" - Седрик Ямбере.

Лоренцо Эбесилио перешел в кипрский АПОЭЛ (фото)
Теги: Эбесилио Анжи АПОЭЛ
Сегодня, 12:56
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