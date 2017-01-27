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Олег Иванов: уйду, если не буду нужен "Тереку"

Полузащитник "Терека" Олег Иванов прокомментировал информацию о своем возможном уходе из команды в летнее "окно".

"Я решил покинуть "Терек" по окончании сезона? Я пока ничего не решал. Надо поговорить с президентом. Если не буду нужен клубу, тогда уйду.

Что касается предложений от других клубов, то сейчас некорректно это комментировать. Сейчас я игрок "Терека", - цитирует Иванова "Чемпионат".
Теги: Иванов Терек
Сегодня, 12:59
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