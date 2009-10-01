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Ивана Новосельцева не будет на втором сбое "Зенита" из-за микротравмы

Защитник "Зенита" Иван Новосельцев не полетел на второй тренировочный сбор команды из-за микротравмы.

25-летний россиянин не успел восстановиться от повреждения, информирует "СЭ". На данный момент неизвестно, когда футболист сможет приступить к занятиям в общей группе.
Теги: Новосельцев Зенит
Сегодня, 13:10
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№10 Написал: Батька (Сегодня, 13:58) #
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Цитата: Витек 88-20
Луческу на него рассчитывает, не однократно об этом говорил!

говорил )) верь дальше ДЕБИЛ !!
Денежку отмыли на его трансфере вот и все ) а дебилам в уши льют что травмы прям у него уже 9 месяцев одна за другой ... что то в Ростове он так не травмировался часто !
Регистрация: 9.09.2016
№9 Написал: Sergey Borodin (Сегодня, 13:55) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
tfu,
Работает над поправками к автобиографии.
Регистрация: 6.11.2016
№8 Написал: debil (Сегодня, 13:52) #
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  •  (3)

Бабульки сиди на лавке бегай для здороаья и опять бабульки идут
Регистрация: 30.06.2016
№7 Написал: скальп (Сегодня, 13:44) #
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грамотно Бердыев продал хрусталь,сейчас подлечится и в бесплатную аренду в Ростов придет
Регистрация: 24.12.2016
№6 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:28) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Батька
Глупость совершил Ваня ... зря из Ростова ушел ... при Бердыеве мог бы вырасти в ТОП игрока и перейти через год два в Европу в хороший клуб !

А так затухнет сейчас на бенче ... купят Ивановича, вообще шансов не будет играть ...

Вы дебилы что-ли?! Луческу на него рассчитывает, не однократно об этом говорил!! У него травма!!! Понимаете ТРА-ВМА!!! Или он должен играть даже с отрубленной или сломаной ногой!?!
Регистрация: 7.12.2016
№5 Написал: Батька (Сегодня, 13:25) #
  • -2
  •  (6)

Глупость совершил Ваня ... зря из Ростова ушел ... при Бердыеве мог бы вырасти в ТОП игрока и перейти через год два в Европу в хороший клуб !

А так затухнет сейчас на бенче ... купят Ивановича, вообще шансов не будет играть ...
Регистрация: 9.09.2016
№4 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 13:23) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tfu
А с Кержом что?

мастера тренировать - только портить


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№3 Написал: anonymous (Сегодня, 13:22) #
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  •  (8)

а ведь отлично смотрелся в Ростове, парень сам себе карьеру сломал
Регистрация: 8.01.2017
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 13:17) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Дык в Испании быстрей бы залечил


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 13:12) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
А с Кержом что?


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
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