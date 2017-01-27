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Молдавский защитник "Вииторула" перешел в "Уфу" (фото)

Молдавский защитник Кэтэлин Карп продолжит карьеру в "Уфе", передает пресс-служба федерации футбола Молдавии в Инстаграме.

Сообщается, что 23-летний футболист подписал контракт с российским клубом на три с половиной года.

Молдавский защитник "Вииторула" перешел в "Уфу" (фото)
Теги: Уфа
Сегодня, 13:22
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№3 Написал: Leon1960 (Сегодня, 13:46) #
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Цитата: anonymous
пздц, неужели молдаванин лучше наших защей его же возраста?

да всё нормально,у нас же молдованы теперь дружбаны
Регистрация: 24.03.2016
№2 Написал: anonymous (Сегодня, 13:41) #
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пздц, неужели молдаванин лучше наших защей его же возраста?
Регистрация: 8.01.2017
№1 Написал: Korsar123 (Сегодня, 13:34) #
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с российским клубом на три года с половиной года.

Просьба уволить таджиков, пишущих статьи!!!
Регистрация: 10.06.2016
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