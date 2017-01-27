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Бывший наставник "Сельты": Зидан думал о том, как избавиться от этого турнира

Бывший главный тренер "Сельты" Виктор Фернандес считает, что "Реала" намеренно проиграл команде из Виго в четвертьфинале Кубка Испании по сумме двух матчей и выбыл из турнира.

"Зидан еще в противостоянии с "Севильей" хотел отказаться от борьбы Кубок Испании, наставник "Севильи" Сампаоли его опередил.

Еще до Рождества Зидан думал о том, как бы избавить команду от этого турнира", - цитирует Фернандеса Cope.
Теги: Зидан Реал Сельта
Сегодня, 13:51
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