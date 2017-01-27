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Нападающий "Юпена": клуб хочет, чтобы я перешел в ЦСКА, это неприемлемо (видео)

Нападающий "Юпена" Анри Оникуру заявил, что ему не интересен вариант с переходом в ЦСКА.

- "Юпен» действует очень смешно в вопросе с моим трансфером, это расстраивает меня и агента. Руководство обещало, что я смогу уйти в январе, если будет хорошее предложение.

Ко мне проявляют интерес несколько клубов, но "Юпен" настаивает на том, чтобы я присоединился к ЦСКА, что мне не интересно. Это несправедливо и неприемлемо", - заявил Оникуру.

ВИДЕО - здесь

Sportbox
Теги: ЦСКА
Сегодня, 13:56
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12
(3)
№12 Написал: vlees (Сегодня, 14:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
Sergey Nasirov_2,
Да у витек уже поплыл,не может прочитать что в новости написано)
Регистрация: 12.01.2017
№11 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 14:19) #
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online

Витек 88-20,
Логичней сказать у ЦСКА!? К ним ведь не хотят идти
Регистрация: 27.07.2016
№10 Написал: vlees (Сегодня, 14:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MIG
Цитата: vlees
у нас должно бомбить от того что какой та ноунейм не хочет переходить в цска?)))

смотри, примерно так ))) первый пошел:
Цитата: скальп
а что может предложить Гинер кроме бесплатной аренды?поэтому все и отбревают любителя халявы,вы деньги покажите

И?где тут бомжежка мой недоразвитый газовый друг?)
Регистрация: 12.01.2017
№9 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 14:19) #
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online

limore,
Он в чемпионате Бельгии играет,какая плантация?
Регистрация: 27.07.2016
№8 Написал: скальп (Сегодня, 14:18) #
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Цитата: MIG
смотри, примерно так ))) первый пошел:

пока только у тебя говно кипит,а я объективные вещи сказал
Регистрация: 24.12.2016
№7 Написал: MIG Piter (Сегодня, 14:16) #
  • 0
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online

Цитата: vlees
у нас должно бомбить от того что какой та ноунейм не хочет переходить в цска?)))

смотри, примерно так ))) первый пошел:
Цитата: скальп
а что может предложить Гинер кроме бесплатной аренды?поэтому все и отбревают любителя халявы,вы деньги покажите


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№6 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 14:15) #
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Болеет за:
«Спартак»
Вот как в Ишакярню заманивают - силой! smile
Говорил же, секта! smile
Регистрация: 11.06.2016
№5 Написал: скальп (Сегодня, 14:14) #
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Ко мне проявляют интерес несколько клубов, но "Юпен" настаивает на том, чтобы я присоединился к ЦСКА, что мне не интересно. Это несправедливо и неприемлемо", - заявил Оникуру.

значит такое предложение,ну а что может предложить Гинер кроме бесплатной аренды?поэтому все и отбревают любителя халявы,вы деньги покажите sweat_smile
Регистрация: 24.12.2016
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:06) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Витек 88-20
Сейчас у мясных будет взрыв пукана)))

А пока он взорвался у тебя.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: vlees (Сегодня, 14:05) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Витек 88-20
Сейчас у мясных будет взрыв пукана)))

Ты сам та осознаешь свою ущербность мой газовый дурачок?)от чего у нас должно бомбить можешь пояснить?))ты внатуре витек или читать не умеешь или с головой не в порядке,боярышника перепил мб?у нас должно бомбить от того что какой та ноунейм не хочет переходить в цска?)))
Регистрация: 12.01.2017
№2 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:00) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Сейчас у мясных будет взрыв пукана)))
Регистрация: 7.12.2016
№1 Написал: limore Гатчина (Сегодня, 13:58) #
  • -3
  •  (7)

Лучше за ЦСКА играть, чем на плантации батрачить.
Совсем избаловались "темнокожие".
Регистрация: 15.03.2009
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