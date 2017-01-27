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Марко Девич заявлен за "Ростов" под 33-м номером

"Ростов" внес в заявку на сезон РФПЛ 33-летнего нападающего Марко Девича, который ранее выступал за "Рубин".

"Марко Девич внесен в заявку нашей команды под №33", - сообщается в официальный твиттере "Ростова".

Марко Девич заявлен за "Ростов" под 33-м номером
Теги: Ростов Девич
Сегодня, 13:58
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№1 Написал: bk-sarmat ростов (Сегодня, 14:13) #
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Болеет за:
«Реал»
надеюсь поможет,хохлы у нас всегда не плохо приживались
Регистрация: 19.10.2010
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