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Марко Девич заявлен за "Ростов" под 33-м номером
"Ростов" внес в заявку на сезон РФПЛ 33-летнего нападающего Марко Девича, который ранее выступал за "Рубин".
"Марко Девич внесен в заявку нашей команды под №33", - сообщается в официальный твиттере "Ростова".
"Марко Девич внесен в заявку нашей команды под №33", - сообщается в официальный твиттере "Ростова".
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