Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Уфа" хочет взять в аренду Кержакова и Рязанцева

"Уфа" хочет взять в аренду полузащитника Александра Рязанцева и нападающего Александра Кержакова, не полетевшего на второй сбор "Зенита", информирует "Спорт день за днем".

"Кержаков не полетел с "Зенитом" по решению главного тренера. Но в его приглашении заинтересована "Уфа". Кроме того, они хотят взять Рязанцева.

Речь идет об аренде двух игроков до конца сезона", - сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Теги: Уфа Зенит Кержаков
Сегодня, 14:16
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.