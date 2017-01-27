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Агент: Ласина Траоре не переходит в "Бешикташ", у нас есть другой вариант

Дмитрий Селюк, агент нападающего "Монако" Ласина Траоре, который на правах аренды выступает за ЦСКА, опроверг информацию турецких СМИ о переходе форварда в "Бешикташ". Ранее об этом сообщило издание Fanatik.

- Появилась информация о том, что Ласина Траоре может перейти в "Бешикташ", так ли это на самом деле?

- В "Бешикташ" он не переходит. Есть другой клуб, который тоже интересуется футболистом.

- Какой?

- Когда мы все сделаем, тогда и скажем.

СЭ
Теги: Траоре ЦСКА Селюк
Сегодня, 14:21
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