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Вячеслав Булавин: может, у Кержакова семейные дела или Луческу уже на него не рассчитывает
Ветеран "Зенита" Вячеслав Булавин высказал предположение, что нападающий питерцев Александр Кержаков сам попросил не брать его на второй сбор команды в Испанию.
"Трудно сказать, в чем дело. Нужно точно знать по какой причине Кержакова не взяли на вторые сборы. Может, это семейные дела или Луческу уже на него не рассчитывает. Наверное, скоро узнаем причину. Может, Саша сам об этом скажет.
Нужен ли Кержаков "Зениту"? Сейчас в команде большой набор игроков в атаке и в линии атакующих полузащитников, поэтому конкуренция очень высокая. Нужно показывать себя. Как Александр проявил себя на первом сборе, я не знаю. Поэтому мне сложно судить", - цитирует Булавина "СЭ".
"Трудно сказать, в чем дело. Нужно точно знать по какой причине Кержакова не взяли на вторые сборы. Может, это семейные дела или Луческу уже на него не рассчитывает. Наверное, скоро узнаем причину. Может, Саша сам об этом скажет.
Нужен ли Кержаков "Зениту"? Сейчас в команде большой набор игроков в атаке и в линии атакующих полузащитников, поэтому конкуренция очень высокая. Нужно показывать себя. Как Александр проявил себя на первом сборе, я не знаю. Поэтому мне сложно судить", - цитирует Булавина "СЭ".
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