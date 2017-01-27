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Сергей Ташуев: нахожусь в шорт-листе одного израильского клуба

Бывший главный тренер "Кубани" и "Анжи" Сергей Ташуев рассказал о вариантах продолжения работы.

"Я нахожусь в шорт-листе одного израильского клуба, но предложений пока нет. Ситуация находится в фазе ожидания, поэтому называть сам клуб еще рано.

Поездку в Париж для общения с менеджерами решил отложить на будущее. Договоренность по ней есть, но сейчас не время, а я хочу использовать ее максимально эффективно", - цитирует специалиста "Чемпионат".
Теги: Ташуев
Сегодня, 15:10
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