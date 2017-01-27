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Аксель Витсель: нам повезло - мы будем отмечать Новый год дважды
Полузащитник "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Аксель Витсель поблагодарил своих бывших партнеров по "Зениту" за поздравление с китайским Новым годом.
"Привет, парни! Огромное спасибо за поздравление с Новым годом. Нам повезло - мы будем отмечать его дважды. Больше спасибо и привет из Китая. Наслаждайтесь!" - цитирует Витселя клубное ТВ сине-бело-голубых.
"Привет, парни! Огромное спасибо за поздравление с Новым годом. Нам повезло - мы будем отмечать его дважды. Больше спасибо и привет из Китая. Наслаждайтесь!" - цитирует Витселя клубное ТВ сине-бело-голубых.
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