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Бернард Бериша: у меня было больше ожиданий от атмосферы на матчах РФПЛ

Полузащитник "Терека" Бернард Бериша высказал мнение об уровне поддержки на матчах российской премьер-лиги.

"У меня было больше ожиданий насчет атмосферы на российских матчах. Уровень лиги для меня высокий, и фанаты должны ему соответствовать. На матчах премьер-лиги можно увидеть много чего хорошего - так почему бы не придти на стадион?

Новый домашний стадион ЦСКА был полон на первой игре - кстати, с "Тереком" - а что дальше-то случилось? ЦСКА - команда с великой историей, играет в Лиге чемпионов, у нее сильный состав - а на матчах почти никого", - цитирует Беришу "Матч ТВ".
Теги: Бериша Терек
Сегодня, 15:38
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