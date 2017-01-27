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Николас Ломбертс находится в шорт-листе четырех бельгийских клубов

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс находится в шорт-листе "Андерлехта", "Брюгге", "Гента" и "Остенде", сообщает Voetbal België.

Вчера агент 31-летнего игрока Сантуш Верхлуст заявил, что вероятность ухода его клиента из "Зенита" увеличилась в связи с возможным трансфером защитника "Челси" Бранислава Ивановича.

Ранее агент игрока Верхлуст сообщил, что для потенциальных покупателей Ломбертса главной проблемой остается высокая трансферная стоимость. По его словам, "Зенит" запрашивает за бельгийца порядка 3 миллионов евро.

СЭ
Теги: Ломбертс Зенит
Сегодня, 15:48
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№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 15:53) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Что, блеать, за новости? Зенит уже Проппера купил, а вы какую-то хурму постите.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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