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ФАС: при строительстве стадиона "Крестовский" был нарушен закон на 952 млн рублей

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу признало нарушение закона в контракте на 952 млн рублей на "Крестовский".

Инспекция Санкт-Петербургского УФАС нашла нарушение Закона о контрактной системе в сфере закупок при заключении контракта между комитетом по строительству города и компанией "Метрострой" на сумму 952 млн рублей на благоустройство территории у стадиона "Крестовский", однако не возбудила дело об административном правонарушении, поскольку такое решение уже вынесено контролирующим органом, информирует ТАСС.
Теги: Зенит-Арена Крестовский
Сегодня, 15:58
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№8 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:52) #
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В общей стройке эту сумму можно умножать смело на 10..
Цитата: Игорь Владимирович
Памятник Коррупции.


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№7 Написал: parus2nik г.Темрюк,Краснодарский край (Сегодня, 16:28) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Это же сколько миллионеров, при строительстве Крестовского появилось..И все своим трудом.. smirk
Регистрация: 31.10.2013
№6 Написал: aseliver Санкт-Петербург (Сегодня, 16:26) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
однако не возбудила дело об административном правонарушении, поскольку такое решение уже вынесено контролирующим органом, информирует
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Короче не украли ни рубля
Регистрация: 13.11.2014
№5 Написал: Академия (Сегодня, 16:21) #
  • 0
  •  (0)

оооооо ФАС, это надо же... они выявили то, что уже было выявлено ...

Не пропускайте новости про ФАС, их мало, но они всегда угарные
Регистрация: 20.06.2016
№4 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 16:20) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Памятник Коррупции.
Крестовский - всех в Кресты!


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
№3 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 16:09) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Это процент ФАС от строительства?


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:06) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: sergei23
Что то мало, при их бюджете это погрешность)

так и фас при озвучивании суммы видимо "нарушили закон" на определенную сумму


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: sergei23 Самара (Сегодня, 16:05) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Что то мало, при их бюджете это погрешность)
Регистрация: 24.10.2010
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