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ФАС: при строительстве стадиона "Крестовский" был нарушен закон на 952 млн рублей
Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу признало нарушение закона в контракте на 952 млн рублей на "Крестовский".
Инспекция Санкт-Петербургского УФАС нашла нарушение Закона о контрактной системе в сфере закупок при заключении контракта между комитетом по строительству города и компанией "Метрострой" на сумму 952 млн рублей на благоустройство территории у стадиона "Крестовский", однако не возбудила дело об административном правонарушении, поскольку такое решение уже вынесено контролирующим органом, информирует ТАСС.
Инспекция Санкт-Петербургского УФАС нашла нарушение Закона о контрактной системе в сфере закупок при заключении контракта между комитетом по строительству города и компанией "Метрострой" на сумму 952 млн рублей на благоустройство территории у стадиона "Крестовский", однако не возбудила дело об административном правонарушении, поскольку такое решение уже вынесено контролирующим органом, информирует ТАСС.
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