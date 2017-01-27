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СМИ: Сергей Брызгалов перейдет в "Анжи"

Защитник "Терека" Сергей Брызгалов продолжит карьеру в "Анжи", передает "Sportbox".

Сообщается, что клубы уже договорились о трансфере. За грозненцев 24-летний защитник провел в нынешнем сезоне 4 матча.
Теги: Анжи Терек Брызгалов
Сегодня, 15:59
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№2 Написал: Frost_033 Акапулько (Сегодня, 16:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
PanoV,
Разница в том, что свои лучшие играют за свою команду, а кто не может годами пробиться в основу или идут в аренду, или в другие команды. Нормальная практика. Посмотри сколько, к примеру, воспитанников Барсы играет в других клубах по всей Европе.

Разве это не правильно?
Регистрация: 14.06.2015
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 16:06) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Почувствуйте разницу, куда переходят воспитанники Спартака (Уфа, Анжи) и куда Локомотива)


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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