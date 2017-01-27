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СМИ: "Халл Сити" хочет приобрести у "Зенита" Маурисио

"Халл Сити" сделал предложение "Зениту" по 28-летнему полузащитнику Маурисио, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"По Маурисио есть вариант с "Халл Сити", вчера "Зенит" получил конкретное предложение. Ситуация должна разрешиться до 31 января", - рассказал источник.

Он также сообщил, что в случае ухода Маурисио сине-бело-голубые вступят в детальные переговоры с "Ростовом" по полузащитнику Кристиану Нобоа.

"Зенит" вел переговоры по Нобоа летом, договоренность существует и сейчас. "Ростов" готов отпустить эквадорца, потому что через полгода у него истекает срок контракта. К тому же рассматривается вариант с обменом на Павла Могилевца с доплатой. Но и ростовчане не готовы долго ждать, потому что хотят понять, на кого рассчитывать в Лиге Европы", - поделился источник.
Теги: Маурисио Зенит Халл Сити Трансферы
Сегодня, 16:07
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№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:04) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: olega74
надо продавать


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№3 Написал: Саня1589 (Сегодня, 17:00) #
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online

Цитата: venyalyaynen
По бумагам окажется, что Ростов доплатил за Могилевца в обмен на Нобоа.

а ты как хотел, уважаемый? нобоа сколько лет? когда у него контракт заканчивается? могилевцу 23, контракт кончается не скоро.
кто дороже стоит паспорт, которому 23 года с длинным контрактом или лег, которому за 30 с контрактом, который заканчивается через пол года???
или ваш поросячий мозг настолько отравлен алкоголем, что думать совеем трудно?

кстати, если продадим моурисио за лямов 5, будет шикарный трансфер...
бесплатно взяли, через пол года продали за 5.
Регистрация: 27.01.2017
№2 Написал: venyalyaynen (Сегодня, 16:40) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
"Зенит" вел переговоры по Нобоа летом, договоренность существует и сейчас. "Ростов" готов отпустить эквадорца, потому что через полгода у него истекает срок контракта. К тому же рассматривается вариант с обменом на Павла Могилевца с доплатой.

По бумагам окажется, что Ростов доплатил за Могилевца в обмен на Нобоа.


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SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008
№1 Написал: olega74 москва (Сегодня, 16:20) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
надо продавать
Регистрация: 25.04.2009
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