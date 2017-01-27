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СМИ: "Халл Сити" хочет приобрести у "Зенита" Маурисио
"Халл Сити" сделал предложение "Зениту" по 28-летнему полузащитнику Маурисио, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
"По Маурисио есть вариант с "Халл Сити", вчера "Зенит" получил конкретное предложение. Ситуация должна разрешиться до 31 января", - рассказал источник.
Он также сообщил, что в случае ухода Маурисио сине-бело-голубые вступят в детальные переговоры с "Ростовом" по полузащитнику Кристиану Нобоа.
"Зенит" вел переговоры по Нобоа летом, договоренность существует и сейчас. "Ростов" готов отпустить эквадорца, потому что через полгода у него истекает срок контракта. К тому же рассматривается вариант с обменом на Павла Могилевца с доплатой. Но и ростовчане не готовы долго ждать, потому что хотят понять, на кого рассчитывать в Лиге Европы", - поделился источник.
"По Маурисио есть вариант с "Халл Сити", вчера "Зенит" получил конкретное предложение. Ситуация должна разрешиться до 31 января", - рассказал источник.
Он также сообщил, что в случае ухода Маурисио сине-бело-голубые вступят в детальные переговоры с "Ростовом" по полузащитнику Кристиану Нобоа.
"Зенит" вел переговоры по Нобоа летом, договоренность существует и сейчас. "Ростов" готов отпустить эквадорца, потому что через полгода у него истекает срок контракта. К тому же рассматривается вариант с обменом на Павла Могилевца с доплатой. Но и ростовчане не готовы долго ждать, потому что хотят понять, на кого рассчитывать в Лиге Европы", - поделился источник.
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