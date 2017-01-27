"Барселона" сыграет с "Атлетико" в полуфинале Кубка Испании

"Барселона" и "Атлетико" сыграют в 1/2 финала Кубка Испании, сообщает Football Espana.



Первый матч состоится на "Висенте Кальдерон" 1 февраля, ответная — на "Камп Ноу" 8 февраля. Во второй паре сразятся "Сельта" и "Алавес".