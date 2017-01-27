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"Барселона" сыграет с "Атлетико" в полуфинале Кубка Испании

"Барселона" и "Атлетико" сыграют в 1/2 финала Кубка Испании, сообщает Football Espana.

Первый матч состоится на "Висенте Кальдерон" 1 февраля, ответная — на "Камп Ноу" 8 февраля. Во второй паре сразятся "Сельта" и "Алавес".
Теги: Барселона Атлетико Сельта Алавес
Сегодня, 16:13
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№1 Написал: Академия (Сегодня, 16:17) #
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что то давно чемп испании не смотрел, хороший повод
Регистрация: 20.06.2016
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