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14:59
Вячеслав Булавин: может, у Кержакова семейные дела или Луческу уже на него не рассчитывает (1)
Вячеслав Булавин: может, у Кержакова семейные дела или Луческу уже на него не рассчитывает (1)
14:51
Источник: Массимо Каррера действительно заинтересован в Фернандесе, но ЦСКА его не отпустит (9)
Источник: Массимо Каррера действительно заинтересован в Фернандесе, но ЦСКА его не отпустит (9)
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Квинси Промес: Глушаков признался, что в детстве воровал? Я не люблю говорить о своем прошлом (2)
Квинси Промес: Глушаков признался, что в детстве воровал? Я не люблю говорить о своем прошлом (2)
"Барселона" сыграет с "Атлетико" в полуфинале Кубка Испании
"Барселона" и "Атлетико" сыграют в 1/2 финала Кубка Испании, сообщает Football Espana.
Первый матч состоится на "Висенте Кальдерон" 1 февраля, ответная — на "Камп Ноу" 8 февраля. Во второй паре сразятся "Сельта" и "Алавес".
Первый матч состоится на "Висенте Кальдерон" 1 февраля, ответная — на "Камп Ноу" 8 февраля. Во второй паре сразятся "Сельта" и "Алавес".
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