Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Халк: обнимаю всю зенитовскую семью, я всегда с вами и болею за вас! (видео)

Нападающий "Шанхай СИПГ" Халк поблагодарил петербургскую команду за поздравление с китайским Новым годом.

"Привет, ребята! Спасибо за вашу заботу и за то, что вы вспомнили обо мне и решили поздравить с китайским Новым годом! Обнимаю всю зенитовскую семью — руководство, тренерский штаб и всех игроков. Я всегда с вами и всегда болею за вас. Целую!" — сказал Халк.

Теги: Халк Зенит
Сегодня, 16:21
Напечатать
1
(2)
№1 Написал: HNAPSSS СПб (Сегодня, 16:26) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Молодцом!
Регистрация: 12.08.2009
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.