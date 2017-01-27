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Дан Петреску и бывшие футболисты "Кубани" поддержали акцию #ЖивиКубань (фото)
Болельщики "Кубани" в социальных сетях запустили акцию, направленную на спасение краснодарского клуба, который оказался в сложной финансовой ситуации.
К акции уже присоединились бывшие футболисты желто-зеленых Андрей Ещенко, Ивелин Попов, Арас Озбилис, Сергей Ткачев, Артур Тлисов, Георге Джиджел Букур, Роман Ленгиел, Мохаммед Рабиу и другие. Фото с огромным листом бумаги со словами "Живи "Кубань" опубликовал даже тренерский штаб во главе с экс-наставником Даном Петреску, которые подал иск на возмещение огромного долга по зарплате, превышающий 100 млн рублей.
Ранее сообщалось, что все футболисты "Кубани" не получают заработную плату более семи месяцев.
К акции уже присоединились бывшие футболисты желто-зеленых Андрей Ещенко, Ивелин Попов, Арас Озбилис, Сергей Ткачев, Артур Тлисов, Георге Джиджел Букур, Роман Ленгиел, Мохаммед Рабиу и другие. Фото с огромным листом бумаги со словами "Живи "Кубань" опубликовал даже тренерский штаб во главе с экс-наставником Даном Петреску, которые подал иск на возмещение огромного долга по зарплате, превышающий 100 млн рублей.
Ранее сообщалось, что все футболисты "Кубани" не получают заработную плату более семи месяцев.
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