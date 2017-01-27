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Дан Петреску и бывшие футболисты "Кубани" поддержали акцию #ЖивиКубань (фото)

Болельщики "Кубани" в социальных сетях запустили акцию, направленную на спасение краснодарского клуба, который оказался в сложной финансовой ситуации.

К акции уже присоединились бывшие футболисты желто-зеленых Андрей Ещенко, Ивелин Попов, Арас Озбилис, Сергей Ткачев, Артур Тлисов, Георге Джиджел Букур, Роман Ленгиел, Мохаммед Рабиу и другие. Фото с огромным листом бумаги со словами "Живи "Кубань" опубликовал даже тренерский штаб во главе с экс-наставником Даном Петреску, которые подал иск на возмещение огромного долга по зарплате, превышающий 100 млн рублей.

Ранее сообщалось, что все футболисты "Кубани" не получают заработную плату более семи месяцев.

Дан Петреску и бывшие футболисты "Кубани" поддержали акцию #ЖивиКубань (фото)

Дан Петреску и бывшие футболисты "Кубани" поддержали акцию #ЖивиКубань (фото)

Дан Петреску и бывшие футболисты "Кубани" поддержали акцию #ЖивиКубань (фото)
Теги: Кубань
Сегодня, 16:42
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(1)
№3 Написал: скальп (Сегодня, 17:01) #
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Живи Кубань,но в ФНЛ и Урал туда же
Регистрация: 24.12.2016
№2 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 16:55) #
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Болеет за:
«Кубань»
+1 от меня


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№1 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 16:45) #
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Болеет за:
ЦСКА
"Живи "Кубань" опубликовал даже тренерский штаб во главе с экс-наставником Даном Петреску, которые подал иск на возмещение огромного долга по зарплате, превышающий 100 млн рублей

мда, попробуй выживи тут, если только Петреску должны 100 лямов smirk expressionless


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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